SOKAK ORTASINDA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

SOKAK ORTASINDA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

16.08.2022 14:05

ESKİŞEHİR'de Melih Kestel (31), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartıştığı sırada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

ESKİŞEHİR'de Melih Kestel (31), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartıştığı sırada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de apart daire kiralayan Melih Kestel, dün gece 01.30 sıralarında henüz kimliği belirlemeyen bir kişi ile Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kestel göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kestel ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öldürülen Melih Kestel, Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen cinayet zanlısını yakalamak için caddedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOKAK ORTASINDA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:41:33. #1.12#
SON DAKİKA: SOKAK ORTASINDA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement