Eskişehir'de menşei belli olmayan hayvansal ürünler ile dezenfektanlara el kondu - Son Dakika

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, halk sağlığını tehlikeye sokacak ürünleri piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi'nde şüpheliler C.B. ile H.Ü'ye ait bir depoda çok miktarda menşei belli olmayan el dezenfektanı ve hayvansal ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince depo ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" hükümlerince tespit edilen saklama şartlarına aykırı ve insan sağlığı açısından tehlike arz edecek şekilde bulundurulan menşei ve üretim tarihi belli olmayan 162 kilogram muhtelif büyükbaş hayvan kemiği, 20 kilogram muhtelif büyükbaş hayvan bağırsağı, 50 kilogram hayvansal iç yağ ve 10 kilogram ciğer nevi sakatat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ekipler, aynı depoda yaptığı aramada, 6769 sayılı "Sınai Mülkiyet Kanunu"na aykırı şekilde menşei ve faturası bulunmayan 186 bin 400 tek kullanımlık el dezenfektanı, 331 bin çocuk el dezenfektan jeli, 12 antiseptik temizleme spreyi bulundu.

İnsan sağlığı açısından tehlike arz eden muhtelif hayvansal ürün ile dezenfektan ve türevleri Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi yetkililerine teslim edildi. Ürünlerin bulunduğu depo mühürlenerek kapatıldı.