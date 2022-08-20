Kayıp genç kendi imkanlarıyla köye döndü - Son Dakika
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Kayıp genç kendi imkanlarıyla köye döndü

20.08.2022 09:53
Kayıp genç kendi imkanlarıyla köye döndü

Eskişehir'de meraya çıkan hayvanları karşılamak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başlatılan 25 yaşındaki şahıs, kendi imkanlarıyla köye döndü.

Eskişehir'de meraya çıkan hayvanları karşılamak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başlatılan 25 yaşındaki şahıs, kendi imkanlarıyla köye döndü.

Olay, önceki gün Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki Ali Akkanat, akşam saatlerinde meradaki hayvanları karşılamaya çıktı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Köyün etrafındaki ormanlık alanda, 20 kişilik grup arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Havanın kararmasıyla son verilen arama çalışmaları, bu sabah günün aydınlatılmasıyla birlikte ekiplerin katılımıyla tekrar başladı.

Muhtarın ikametine geldi

Çalışmalar devam ederken, kayıp şahsın kendi imkanlarıyla muhtarın ikametine geldiği bilgisi alındı. Bu çerçevede arama çalışmalarına son verilerek belirtilen ikamete geçildi. Kayıp şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, aç ve bitkin olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı şahsı muayene etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç kendi imkanlarıyla köye döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayıp genç kendi imkanlarıyla köye döndü - Son Dakika
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