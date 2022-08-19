Kayıp gençten henüz bir haber yok - Son Dakika
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Kayıp gençten henüz bir haber yok

19.08.2022 16:52
Kayıp gençten henüz bir haber yok

Eskişehir'de meraya çıkan hayvanları karşılamaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de meraya çıkan hayvanları karşılamaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki Ali Akkanat, dün akşam saatlerinde meradaki hayvanları karşılamaya çıktı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Köyün etrafındaki ormanlık alanda; jandarma, AFAD, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) AKUT Eskişehir ve birçok arama kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp gencin son görüldüğü alan ve çevresindeki arama çalışmalarının, sabahtan beri aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu Hayvanları karşılamaya giden gençten haber alınamıyor Hayvanları karşılamaya giden gençten haber alınamıyor
Kaynak: İHA

Ali Akkanat, Mihalıççık, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp gençten henüz bir haber yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayıp gençten henüz bir haber yok - Son Dakika
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