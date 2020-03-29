Eskişehir'de mesire alanlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

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Eskişehir'de mesire alanlarında koronavirüs denetimi
18 dakika önce
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sorumluluk bölgesindeki mesire alanlarının kullanıma kapatılmasının ardından denetimlere başladı.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sorumluluk bölgesindeki mesire alanlarının kullanıma kapatılmasının ardından denetimlere başladı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yapılan kontrollerde vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.
Mesire yerlerinde orman muhafaza memurlarının devriye gezdiği belirtilen açıklamada, zaman zaman polis ve jandarmadan da alınan destekle kontrollerin sürdüğü duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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