Eskişehir'de meslek liseleri korona virüs ile mücadeleye büyük destek veriyor - Son Dakika

Eskişehir'de meslek liselerinde görev yapan gönüllü öğretmenler ve çalışanlardan oluşan ekipler; maske, siperlik maske, koruyucu önlük ve dezenfektan malzemeleri üreterek korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye destek oluyor.



Saha tecrübeleri ve üretim pratikleriyle beklentilere hızla cevap veren meslek lisesi öğretmenlerine ve çalışanlarına teşekkürlerini ileten Vali Özdemir Çakacak, kentin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret etti.



Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak, "Covid-19 salgını tehdidine karşı ilimizin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Cerrahi Maske Üretim Atölyeleri bu zorlu süreçte çok önemli bir görev üstlenmiştir. Okul yönetimi ve öğretmenlerimiz tarafından tamamen gönüllülük esasına göre üretilen sağlık maskelerinin, acil maske ihtiyacına çözüm olması hedeflenmektedir. Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan ve bu anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise tamamen hijyenik ortamda üretilen maskelerden günde ortalama 5 bine yakın üretildiğini söyledi.



Gazi Yakup Satar, Habip Edip Törehan, Gazi, Atatürk Meslek Teknik ve Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstütüsü'nde maske, siperlik maske, koruyucu önlük ve dezenfektan malzemeleri üretildiğini kaydeden Müdür Cırıt, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan meslek liselerinin toplum hafızasında büyük yer edindiğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR