Eskişehir'de meslek liseleri Kovid-19 ile mücadeleye destek veriyor - Son Dakika

Eskişehir'deki meslek liselerinde görev yapan gönüllü öğretmenler ve çalışanlardan oluşan ekipler, maske, siperlik maske, koruyucu önlük ve dezenfektan malzemeleri üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ile mücadeleye destek oluyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Özdemir Çakacak, kentte maske ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Çakacak, Kovid-19 salgını tehdidine karşı Eskişehir'de maske ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Cerrahi Maske Üretim Atölyeleri'nin çok önemli bir görev üstlendiğini bildirdi.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından tamamen gönüllülük esasına göre üretilen sağlık maskelerinin, acil maske ihtiyacına çözüm olmasının hedeflendiğine değinen Çakacak, "Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, 'gece gündüz' demeden çalışan ve bu anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise tamamen hijyenik ortamda günde ortalama 5 bine maske üretildiğini kaydetti.



Gazi Yakup Satar, Habip Edip Törehan, Gazi ve Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Liseleri ile Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstütüsü'nde maske, siperlik maske, koruyucu önlük ve dezenfektan malzemeleri üretildiğini ifade eden Cırıt, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan meslek liselerinin toplum hafızasında büyük yer edindiğine dikkati çekti.