Eskişehir'de metan gazı patlaması: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de metan gazı patlaması: 1'i ağır 3 yaralı
17.09.2021 12:27
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait olan ve özel bir firma tarafından işletilen Çöpten Elektrik Üretimi ve Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi'nde meydana gelen metan gazı patlamasında 1'i ağır 3 işçi yaralandıSeyitgazi karayolu üzerinde bulunan çöp sahasının yanında yap-işlet-devret...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait olan ve özel bir firma tarafından işletilen Çöpten Elektrik Üretimi ve Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi'nde meydana gelen metan gazı patlamasında 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan çöp sahasının yanında yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan ve özel bir şirket tarafından işletilen tesiste sabaha karşı bir patlama meydana geldi. Bir işçinin tesisteki tuvalete sigara ile girmesi sonucu biriken metan gazının patlamasıyla meydana gelen olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesine kaldırıldı. İsimleri öğrenilemeyen işçilerden 2'sinin tedavisinin ardından taburcu edildiği, ağır yaralı 1 işçinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR
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