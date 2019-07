Eskişehir'de metruk binalarla mücadele sürüyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, metruk binalarla mücadele faaliyetlerinin, suçların önlenmesi ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından çevresel koşulların iyileştirilmesi en başta gelen önlemler arasında yer aldığını açıkladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, metruk binalarla mücadele faaliyetlerinin, suçların önlenmesi ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından çevresel koşulların iyileştirilmesi en başta gelen önlemler arasında yer aldığını açıkladı.



Düzenli bir çevrenin ve yerleşim yapısının suçların azalmasına, olumsuz çevre ortamının ise suçların artmasına sebep olduğu bilinen bir gerçek olduğu belirtilen açıklamada, "Mahallelerde yaşanan herhangi bir olumsuzluğun mahalle sakinleri üzerinde ümitsizlik ve yalnızlık duygusunu artıracağı gibi vatandaşların kurumlara ve devlete olan güveninin azalmasına da sebep olacağı bilinmektedir.



Bu nedenle; insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, suç işlenmesine, suç işleyenlerin saklanmalarına, çevre kirliliğine, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılmasına imkan veren metruk binaların yıkılması veya rehabilitelerinin sağlanması, vatandaşlarımızın güvenlik endişesinin ortadan kaldırılması, toplum nezdinde oluşabilecek suç korkusu ve güvensizlik hissi bakımından büyük önem arz etmektedir" denildi.



Açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2018 yılı Metruk Binalarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, Eskişehir'de bulunan güvenlik açısından riskli metruk binaların yıkılması/rehabilite edilmesi için valilik koordinesinde gerek bina sahipleri ile gerekse ilçe kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarıyla çalışmalara ağırlık verildiği anlatılarak şöyle denildi;



"Bu kapsamda il merkezimizde mevcut riskli metruk binalardan; 2018 yılında 325 adet, 2019 yılının ilk altı ayında 248 adet olmak üzere toplam 563 metruk binanın yıkılması/rehabilite edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, ilimiz genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, Tepebaşı ve Odunpazarı kaymakamlıkları ve belediye başkanlıkları personeli ile yeni metruk hale düşmüş binaların tespit edilmesi amacıyla her ay genel bir tarama yapılmakta olup tespit edilen yeni metruk binalardan yıkılacak derecede riskli olanların en kısa sürede yıkılması, yıkılacak derecede riskli olmayıp güvenlik açısından risk taşıyanların ise giriş ve çıkışlarının bir an önce kapatılarak rehabilite edilmesi yönünde koordineli çalışmalara tüm hızıyla devam edilmektedir." - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Elleri ve ayakları bağlanan kardeşler, boş dükkanda 4 gün boyunca dehşeti yaşadı

İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar

Piyasa değeri 50 milyon lira !

Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü