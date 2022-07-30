Eskişehir'de trajikomik kaza - Son Dakika
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Eskişehir'de trajikomik kaza

30.07.2022 11:47
Eskişehir'de trajikomik kaza

Eskişehir'de meydana gelen bir trafik kazasının ardından vatandaşların kaldırmak istediği motosiklet, gaz kolu takılı kalınca kazayı izleyenlerin arasına daldı.

Eskişehir'de meydana gelen bir trafik kazasının ardından vatandaşların kaldırmak istediği motosiklet, gaz kolu takılı kalınca kazayı izleyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 15.41'de Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Yaprak Sokak'tan ters yöne çıkış yapan Erol Y. idaresindeki 26 AEV 017 plakalı motosiklet, Kırım Caddesi'nde Koray D.'nin kullandığı 26 T 0385 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 tekerlekli ve kasalı motosikletinden düşen Erol Y., hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı Erol Y., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anları güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Gaz kolu takılı kalan motosiklet vatandaşların arasına daldı

112 Acil Servis ekiplerince yaralı şahıs ambulansa alındığı esnada çevredeki vatandaşlar da trafiğin normal akışına dönmesi amacıyla devrilen motosikleti kaldırmak istedi. Hep bir elden kaldırılan motosiklet, gaz kolunun takılı kalmasıyla kendi kendine hızlanarak vatandaşların arasına daldı. Motosiklet, kaldırımda bekleyen vatandaşlara çarptıktan sonra durdurulabildi.

Motosikletin kasasındaki eşyalar el birliğiyle toplandı

Atık toplayıcılığı yaptığı tahmin edilen yaralı Erol Y.'nin motosikletinin kasasında bulunan malzemeler çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Motosikletin kaldırılmasıyla yolda kalan yiyecek, giyecek ve geri dönüşüm malzemeleri vatandaşların el birliği ile saniyeler içinde motosikletin kasasına geri koyuldu. Vatandaşların gösterdiği bu duyarlılık, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, Kırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de trajikomik kaza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de trajikomik kaza - Son Dakika
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