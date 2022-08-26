Eskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

26.08.2022 15:02
Eskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi 1. Cadde'de, Turhan Nalbant idaresindeki 26 AAU 033 plakalı tır ile Metin Yavaş'ın kullandığı 26 ACE 417 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Metin Yavaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Koç yönetimindeki 61 DN 006 plakalı otomobil ise Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Mustafa ve Halil İbrahim Koç, ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Metin Yavaş, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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