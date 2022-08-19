Melih Kestel cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Melih Kestel cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

19.08.2022 16:55
Melih Kestel cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de meydana gelen kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Melih Kestel'in ölümüyle ile ilgili gözaltına alınan şüphelisi 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de meydana gelen kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Melih Kestel'in ölümüyle ile ilgili gözaltına alınan şüphelisi 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Ağustos gece 01.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda apart daire kiralama işiyle uğraşan 31 yaşındaki Melih Kestel, göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Melih Kestel, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Kestel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melih Kestel'in (31) bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Hacı Mustafa B., Gül Hanım T., Emre D. ve Mert G., polis operasyonuyla saklandıkları evlerde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Melih Kestel cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melih Kestel cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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