Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaşar Yıldız idaresindeki 26 GN 920 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu Karaören Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yaşar Yıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma ile Zeynep Sena Yıldız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.