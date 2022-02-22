Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

22.02.2022 18:31
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaşar Yıldız idaresindeki 26 GN 920 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu Karaören Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yaşar Yıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma ile Zeynep Sena Yıldız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı Son dakika haber | Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement