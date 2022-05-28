Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı

28.05.2022 13:24
Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki Karacaşehir Mahallesi'nde, mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki Karacaşehir Mahallesi'nde, mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karacaşehir Mahallesi'nde, mezarlık girişinde bulunan 2 demir kapı, geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mahalle muhtarlığının şikayetiyle jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu mezarlık kapılarının O.A. ve H.A. tarafından 16 ARJ 929 plakalı araç ile çalındığı tespit edildi. Jandarma, kent merkezinde olduklarını belirlediği 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı
Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı
Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı
Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı
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Kaynak: DHA

Odunpazarı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı - Son Dakika
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