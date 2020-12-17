Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

17.12.2020 11:40
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyenler, bayilerin önünde kuyruk oluşturdu.

ESKİŞEHİR'de, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyenler, bayilerin önünde kuyruk oluşturdu.

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Eskişehir'deki Milli Piyango bayilerinde yoğunluk yaşanıyor. Online platformlardan da satışı yapılan çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam bilet ise 100 liradan satılıyor. 2 Eylül Caddesi'nde bilet satışı yapan Kemal Uysal, bu yıl bilet satışlarının daha hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Yılbaşı biletlerimizin satışı başladı. Bu sene satışlarımız daha hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah 100 milyon lirayı biz vereceğiz. Bilet alımlarını son güne bırakmasınlar. Çünkü yasaklar var. Çarşıya inen vatandaşlarımız bunu değerlendirsinler" diye konuştu.

Bilet alanlardan Naci Abaza, büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet alınması gerektiğini belirterek, "Bileti aldım ya, kazanmayı garantiye aldım. Büyük ikramiye çıkarsa ondan sonra ne yapacağımı düşüneceğim" dedi. Kadriye Kuvvet ise büyük ikramiye çıkarsa ihtiyacı olanlara yardım edeceğini söyledi. Bayiye babasıyla birlikte gelen 6 yaşındaki Yağmur Güneş, yılbaşı biletlerini seçip aldıktan sonra büyük ikramiye için herkese şans diledi.

Bilet alanlardan Ahmet Yılmaz da başı ve sonu 8 olan biletleri seçerek şansını böyle deneyeceğini söyleyerek, "8 olan rakamları aldım. Biletimin başı da sonu da 8. Eğer büyük ikramiye çıkarsa çok güzel yiyeceğim" dedi.


Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

Milli Piyango, Eskişehir, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil         
11:21
Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı         
10:52
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı         
10:24
Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada         
09:57
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 11:55:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei