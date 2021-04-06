Eskişehir'de milyonlarca yerel tohum üreticelere ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçebilmek için yerel tohum konusunda önemli çalışmalara imza atan

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yerel üretimi desteklemek adına hayata geçirdiği proje Türkiye'ye örnek oluyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretme Merkezi'nde çoğaltılan ve geçtiğimiz yıllarda Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen atalık tohumlar, Türkiye'nin tarımda dışa bağlılığının önüne geçmesine destek oluyor. Eskişehir'de kent merkezinde Üretici Marketlerde, kırsalda ise düzenlenen Tohum Takas Günleri'nde üreticiyle buluşturulan yerel tohumlara vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi 'Yerel tohum paylaştıkça çoğalacak, onlar çoğaldıkça biz özgürleşeceğiz!' sloganıyla ürettiği milyonlarca tohumu 11 Mart'ta Mihalgazi'de 13 Mart'ta Alpu'da 16 Mart'ta Beylikova'da, 18 Mart'ta Mahmudiye'de, 20 Mart'ta Mihalıççık'ta, 22 Mart'ta Seyitgazi'de, 24 Mart'ta Sivrihisar'da, 25 Mart'ta İnönü'de, 26 Mart'ta Çifteler'de, 29 Mart'ta Günyüzü'nde, 1 Nisan'da Han'da ve 2 Nisan'da Sarıcakaya'da pazar alanlarında üreticilere ulaştırdı.

2021 yılı içerisinde dağıtılacak tohumların üretiminin devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, üretimin ve üreticinin desteklenmesi adına çalışmaların devam ettiğini belirttiler.