Eskişehir'de milyonlarca yerel tohum üreticelere ulaştı - Son Dakika

Eskişehir'de milyonlarca yerel tohum üreticelere ulaştı

06.04.2021 14:13
Eskişehir'de milyonlarca yerel tohum üreticelere ulaştı, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete sunduğu Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde çoğaltılan milyonlarca yerel tohumu ilçelerde düzenlediği Yerel Tohum Takas Günleri etkinlikleri ile üreticilere ulaştırdı.

Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçebilmek için yerel tohum konusunda önemli çalışmalara imza atan

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yerel üretimi desteklemek adına hayata geçirdiği proje Türkiye'ye örnek oluyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretme Merkezi'nde çoğaltılan ve geçtiğimiz yıllarda Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen atalık tohumlar, Türkiye'nin tarımda dışa bağlılığının önüne geçmesine destek oluyor. Eskişehir'de kent merkezinde Üretici Marketlerde, kırsalda ise düzenlenen Tohum Takas Günleri'nde üreticiyle buluşturulan yerel tohumlara vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi 'Yerel tohum paylaştıkça çoğalacak, onlar çoğaldıkça biz özgürleşeceğiz!' sloganıyla ürettiği milyonlarca tohumu 11 Mart'ta Mihalgazi'de 13 Mart'ta Alpu'da 16 Mart'ta Beylikova'da, 18 Mart'ta Mahmudiye'de, 20 Mart'ta Mihalıççık'ta, 22 Mart'ta Seyitgazi'de, 24 Mart'ta Sivrihisar'da, 25 Mart'ta İnönü'de, 26 Mart'ta Çifteler'de, 29 Mart'ta Günyüzü'nde, 1 Nisan'da Han'da ve 2 Nisan'da Sarıcakaya'da pazar alanlarında üreticilere ulaştırdı.

2021 yılı içerisinde dağıtılacak tohumların üretiminin devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, üretimin ve üreticinin desteklenmesi adına çalışmaların devam ettiğini belirttiler.

Eskişehir'de milyonlarca yerel tohum üreticelere ulaştı

Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir'de milyonlarca yerel tohum üreticelere ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar         
13:28
Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu         
13:10
Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de milyonlarca yerel tohum üreticelere ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei