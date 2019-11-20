Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de minibüs tıra arkadan çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de minibüs tıra arkadan çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de minibüs tıra arkadan çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Eskişehir'de minibüs tıra arkadan çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Kütahya karayolunun 26'ıncı kilometresinde 03 SE 750 plakalı minibüs, tırın arka dorsesinize henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarptı. Çarpma sonucunda minibüs içinde bulunda 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
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