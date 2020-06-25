Eskişehir'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti

Eskişehir'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen hayatını kaybettiESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen Mikail Eymen Uzer (5), gelen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Eskişehir'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen Mikail Eymen Uzer (5), gelen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansırken, minibüs sürücüsü Orhan Ç. gözaltına alındı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Kafkas Sokak üzerine meydana geldi. Kaldırımda arkadaşıyla birlikte bekleyen Mikail Eymen Uzer, koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada Orhan Ç. idaresindeki 26 M 0085 plakalı minibüs çarptı. Minibüsün altında kalan küçük Mikail Eymen ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mikail Eymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Orhan Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sokak üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza, kaldırımda arkadaşıyla bekleyen Mikail Eymen'in koşarak karşıya geçmek istediği sırada minibüsün çarparak altına aldığı görüldü.

YOLU DARALTAN MANAVLARA TEPKİ

Sokak üzerindeki bir çok manavın ürünlerini kaldırımlara çıkarması, bazılarının ise park halindeki araçlarından satış yapması halkın tepkisine neden oldu. Yolu daralttığı öne sürülen manavlar için Zabıta ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar, bu nedenle aynı sokakta çok sayıda kaza meydana geldiğini öne sürdü. Zabıta ekipleri kaldırıma ürün çıkaran ve park halinde ürün satanlar hakkında tutanak tutarak işlem başlattı.

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti - Son Dakika

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