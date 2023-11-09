Eskişehir\'de Misafirlikte Alınan TOGG Marka Araçla Kaza: Sürücü Yaralandı, Araç Sahibi Sinir Krizi Geçirdi

Eskişehir'de misafirliğe gittiği yakınına ait TOGG marka aracı izinsiz şekilde alarak kaza yapan sürücü yaralanırken, araç sahibi sinir krizi geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, bir yakınının evine misafirliğe giden 17 yaşındaki E.H.İ. isimli çocuk, ev sahibinden inceleme bahanesiyle 26 ABH 055 plakalı TOGG'un anahtarını aldı. Merak ettiği TOGG'u inceledikten sonra trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Park halindeki 2 otomobile ve elektrik direğine çarpan TOGG'u kullanan 17 yaşındaki E.H.İ., yaralanarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı duyarak kaza yerine gelen araç sahibi ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan araç sahibi, güçlükle sakinleştirildi. Kazada büyük hasar alan TOGG marka araç, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - ESKİŞEHİR