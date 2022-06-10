Eskişehir'de mısır tarlasına ekilmiş 900 kök kenevir imha edildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir mısır tarlasına ekilen 900 kök kenevir imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beykışla Mahallesi'nde yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi olduğu belirledi.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, S.B, İ.Ö. ile H.Y.Ö'ye ait tarlalarda mısırların arasına ekili 900 kök kenevir ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla kenevir bitkilerinin yakılarak imha edildiği bildirildi.
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