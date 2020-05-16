Eskişehir'de motosiklet çalan 2 şüpheli kamerada - Son Dakika

Eskişehir'de motosiklet çalan 2 şüpheli kamerada

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, evin önünde park halinde olan bir motosiklet henüz kimliği tespit edilemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı. Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Yunus Mahallesi'nde oturan Yasin S., işten geldikten sonra 26 LD 699 plakalı motosikletini evinin girişine park ederek içeri girdi. Yasin S. ailesiyle birlikte iftar sofrasına otururken, saat 20.00 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi motosikletle sokakta bir süre gezerek keşif yaptı. Ardından yüzlerini maske ile kapatan 2 şüpheli motosikleti çalarak kaçtı. Şüphelilerin bu anları sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Park ederek bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını görerek güvenlik kameralarını inceleyen Yasin S. iki kişi tarafından çalındığını fark ederek polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Seyitgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında sokakta dolaşarak etrafı kontrol ettiği belirlenen 2 şüphelinin motosikleti çalarak kaçtıkları görülüyor.