Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, park halindeki motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Yunus Mahallesi'nde oturan Yasin S., işten geldikten sonra 26 LD 699 plakalı motosikletini evinin girişine park ederek içeri girdi. Yasin S. ailesiyle birlikte iftar sofrasına otururken, saat 20.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle sokakta bir süre gezerek keşif yaptı. Ardından yüzlerini maske ile kapatan 2 şüpheliden biri, motosikletten inip, Yasin S.'nin motosikletini alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını gören Yasin S., güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Gelen Seyitgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.