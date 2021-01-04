Eskişehir'de park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Devriye görevine çıkan jandarma ekipleri, Sevinç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti takibe aldı.
Ekipleri fark ederek kaçan 2 şüpheli, bir süre sonra motosikleti bırakarak uzaklaştı.
Saklandıkları evlerde jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar M.T. ve O.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika