Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce faili meçhul olayların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda değişik tarihlerde çalındığı anlaşılan 2 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi O.E. ve S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

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