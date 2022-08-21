Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı

21.08.2022 14:03
Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce faili meçhul olayların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda değişik tarihlerde çalındığı anlaşılan 2 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi O.E. ve S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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