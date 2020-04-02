Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Cumhuriye Mahallesi Selçuklu Sokağı'nda Ahmet A'nın, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde de Hüseyin C'nin motosikletleri çalındı.
Olaylarla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlılar A.S, B.N. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinin bodrum katında yapılan aramada çalıntı motosiklet bulundu. Zanlıların, eskiyen motosiklet parçalarını yenileriyle değiştirdikleri belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:02 Kaynak: AA
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