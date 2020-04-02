Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şüphelilerin evlerinin bodrum katında yapılan aramada çalıntı motosiklet bulundu. Zanlıların, eskiyen motosiklet parçalarını yenileriyle değiştirdikleri belirlendi.

Olaylarla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlılar A.S, B.N. ve A.S'yi gözaltına aldı.

Cumhuriye Mahallesi Selçuklu Sokağı'nda Ahmet A'nın, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde de Hüseyin C'nin motosikletleri çalındı.

Eskişehir 'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

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