Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı

28.06.2022 09:51
Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde park halindeki bir motosikleti çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde park halindeki bir motosikleti çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakamış Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin de katıldığı operasyonda, şüpheli 4 kişi saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Çalıntı motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi Çalıntı motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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