Eskişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde park halindeki 2 motosikletin çalınması olayına karıştıkları öne sürülen O.B, O.K, A.A, İ.A. ve İ.B'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi yakalandı - Son Dakika