Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bir motosikleti çalmak isteyen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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