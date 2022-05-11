Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

11.05.2022 09:30
Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Park halindeki 2 motosiklet ile 3 ayrı iş yerinde bulunan 4 akü, 6 otomobil jantı, bobinaj malzemesi ve 50 kilogram bakır kablo çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelileri E.E, N.I. ve S.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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