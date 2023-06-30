Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

30.06.2023 07:47

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı, aynı yönde giden arkadaşı Ruşen Can'ı sollarken çarptı. Kazada, Demirkapı ağır yaralanırken, motosiklette bulunan Ezgi Nehir Uçarlı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı (30), aynı yönde giden arkadaşı Ruşen Can'ı (30) sollarken motosikletine çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralanırken, Gökhan Demirkapı'nın kullandığı motosiklette bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sollamak istediği arkadaşının motoruna çarptı! 18 yaşındaki Ezgi korkunç kazada hayatını kaybetti

BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI

Kaza, 02.00 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Demirkapı kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosiklet ile, aynı yönde giden arkadaşı Ruşen Can idaresindeki 35 VAJ 77 plakalı motosikleti sollarken çarptı. Kazada, Demirkapı'nın motosikletinde bulunan Ezgi Nehir Uçarlı savrulan motosikletten fırlayıp başını kaldırıma çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kaza anında kafasında kask olmasına rağmen Uçarlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sollamak istediği arkadaşının motoruna çarptı! 18 yaşındaki Ezgi korkunç kazada hayatını kaybetti

GÖKHAN AĞIR YARALI

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer motosiklet sürücüsü Ruşen Can ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Sürücülerden Ruşen Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis ve savcılık incelemesinin ardından Ezgi Nehir Uçarlı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İsmet İnönü, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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