Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de motosikletle kablo hırsızlığı iddiası
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Eskişehir'de motosikletle kablo hırsızlığı iddiası

15 dakika önce

Eskişehir'de asfalt şantiyesinden kablo çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Eskişehir'de motosikletle kablo hırsızlığı iddiası, System.String[]

Eskişehir'de asfalt şantiyesinden kablo çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine merkez Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi'ndeki inşaat firmasına ait asfalt şantiyesinden hırsızlık yapıldığı ihbar edildi.

Ekipler, asfalt bitümleme makinesinin 150 bin lira değerindeki kablolarını çalarak motosikletleriyle kaçan 3 zanlıyı takibe aldı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından Selçuk D. ile Umut T. yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli N.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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