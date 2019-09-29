Eskişehir'de motosikletle kablo hırsızlığı iddiası

Eskişehir'de asfalt şantiyesinden kablo çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine merkez Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi'ndeki inşaat firmasına ait asfalt şantiyesinden hırsızlık yapıldığı ihbar edildi.
Ekipler, asfalt bitümleme makinesinin 150 bin lira değerindeki kablolarını çalarak motosikletleriyle kaçan 3 zanlıyı takibe aldı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından Selçuk D. ile Umut T. yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Şüpheli N.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.