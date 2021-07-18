Eskişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada yaralanan Eren Ö. ile motosiklette bulunan arkadaşı Yakup Can Ç. (25), sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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