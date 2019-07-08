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Eskişehir'de motosikletli ambulanslar göreve başladı

1 saat önce

Eskişehir'de motosikletli ambulanslar göreve başladıEskişehir'de trafiğe kapalı alanlarda daha hızlı müdahale sağlamak amacıyla ileri sürüş eğitimi almış 8 kişilik ekip, özel donanımlı motosikletli ambulanslarla göreve başladı.

Eskişehir'de motosikletli ambulanslar göreve başladı
Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlarda daha hızlı müdahale sağlamak amacıyla ileri sürüş eğitimi almış 8 kişilik ekip, özel donanımlı motosikletli ambulanslarla göreve başladı. Haziran ayında 124 vakaya müdahale eden motosikletli ambulansların vakaya ulaşması süresi ise 10 dakikanın altında düştü.
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 8 kişilik 2 motosikletli ambulans ekibi ileri sürüş eğitimlerini tamamlayıp hizmete başladı. Özel donanımlı ekipler, geçen Haziran ayında 124 vakaya müdahale ederken, vakaya ulaşma süresi kısa sürede 10 dakikanın altına düştü. Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, kentte 32 istasyon ve 55 ambulansla hizmet verdiklerini söyledi. Eskişehir'de İsmet İnönü, Hamamyolu ve 2 Eylül Caddesi gibi trafiğe kapalı alanlarda daha etkin ilk müdahale için 2 motosikletli ambulansı kullandıklarını ifade eden Bilge, 'İki tane de motosikletli istasyonumuz oldu. Bunlar eksiden 8 saat çalışırken şimdi 7 gün 16 saat olarak çalışacaklar. Trafik yoğunluğu olan yerlerde vakalara daha hızlı olarak müdahale etmemizi sağlıyorlar. Ayrıca bu istasyonlarda ayrıca kadın sürücülerimizde var' dedi.
Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ise motosikletli ekiplerin geçen Haziran ayında 124 vakaya müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi
'Eskişehir Motosiklet Ambulans Servisi Haziran ayında 124 vakaya müdahale etti. 10 dakikalık altında ulaşım oranı yüzde 98'in üzerindedir. Şu anda trafiğe kapalı ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda motosiklet ambulansımız hizmet veriyor. Bu ambulanslarımızda normal kara ambulanslarımızda bulunan tüm donanımlar var. 8 kişilik profesyonel ve ileri sürüş eğitimi alan bir ekiple hizmet veriyoruz. Motosikletlerimizde bir sağlık personeli ve 1 doktor yer alıyor. Arkadaşlarımız mesleklerinde son derece yetkin?
Eskişehir'de motosikletli ambulanslar göreve başladı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
Motosiklet, Eskişehir, Güncel
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