Eskişehir'de Motosikletli Kuryeye Bıçaklı Saldırı
26 dakika önce
Eskişehir'de, çiğ köfte götürdüğü yerden çıktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye ağır yaralandı.
Eskişehir'de, çiğ köfte götürdüğü yerden çıktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye ağır yaralandı.
Kentte bir çiğ köftecide motosikletli kurye olarak çalışan Fethullah D. (28), Eskibağlar Mahallesi Eker Sokağı'ndaki bir adrese siparişi teslim edip çıktı. Bu sırada kurye ile yanına yaklaşan M.K. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
M.K, tartışma sırasında Fethullah D'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.
Taksiyle Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen kuryenin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli M.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Çukurhisar Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:13 Kaynak: AA
"Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu
Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü