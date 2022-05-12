Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu

12.05.2022 13:47
Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikriyatının en önemli noktalarından biri de işte böyle vatan sevdalısı, millet sevdalısı, memleket sevdalısı, din ve devlet sevdalısı yüreği insan sevgisiyle dolu, fidanlar yani gençler yetiştirmekti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikriyatının en önemli noktalarından biri de işte böyle vatan sevdalısı, millet sevdalısı, memleket sevdalısı, din ve devlet sevdalısı yüreği insan sevgisiyle dolu, fidanlar yani gençler yetiştirmekti. Nesiller yetiştirmekti. Bunu da başardı." dedi.

Ankara- Eskişehir kara yolunda oluşturulan Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim törenine katılan Destici, etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği bölgeye Yazıcıoğlu anısına 1000 fidan dikeceklerini bildirdi.

Fidanlar toprakla buluştuğunda partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhunun şad olacağını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun zaten Türk siyasetindeki, fikir hayatındaki en önemli amaçlarından, gayelerinden biri de fidan yetiştirmekti. Fidanın bizim Anadolu'da farklı anlamları da var. Bir ağaç olarak, bir de gençlik anlamında fidan kelimesi kullanılır. Nice fidanlarımızı şehit verdik. Gazi oldular, bu vatan için, bu millet için, bu devlet için... Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikriyatının en önemli noktalarından biri de işte böyle vatan sevdalısı, millet sevdalısı, memleket sevdalısı, din ve devlet sevdalısı yüreği insan sevgisiyle dolu, fidanlar yani gençler yetiştirmekti. Nesiller yetiştirmekti. Bunu da başardı. Şimdi onun Anadolu topraklarına attığı tohumlar, yeşerdi. Bugün Alperen Ocaklarımıza bağlı yüz binlerce gencimiz, büyük, güçlü ve mutlu Türkiye hedefiyle bütün vatandaşlarımızın güvenli, özgür ve refah içinde yaşayacağı bir Türkiye hayaliyle mücadele ediyorlar. Bu hayal, şehit Muhsin Başkanımızın hayaliydi. Onun bu hayalini gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve inşallah yine ömrümüz olduğu sürece bu canlar, bu bedende olduğu sürece de çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz."

"Zorlukları aşmanın yolu birlik, beraberlik ve dayanışmadan geçiyor"

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı'na dikilecek fidanların Türkiye'nin yeşermesine, güzelleşmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün attığı adımların memnuniyet verici olduğunu anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Her yıl fidan ekim sayısı artıyor. Kurak alanlarımız yeşeriyor. Fidanlarımızla, yeşeren ağaçlarımızla birlikte daha güzel bir Eskişehir'e, daha güzel bir Türkiye'ye doğru hızlıca yürüyoruz. Bunun için de emeği geçen tüm personelimize bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Batı Trakya Türklüğünün efsane lideri şehit Doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet de bizlerle. Ona da teşekkür ediyorum. Batı Trakya'daki Türk varlığı bizim için asla vazgeçilmezdir. Onların burada Eskişehir'de, Mahmudiye'de, Sivrihisar'da, Günyüzü'nde ya da Anadolu'nun herhangi bir noktasında yaşayan vatandaşlarımızdan farklı bir tarafı yoktur. Onlar büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağır bedeller ödemişlerdir. Türklüklerini ve Müslümanlıklarını muhafaza etme adına zaten bugün dünyada baktığınızda yine bu anlamda ne ağır Türk ve Müslümansanız ağır bedeller ödüyorsunuz. Bütün bu zorlukları aşmanın yolu da birlik, beraberlik ve dayanışmadan geçiyor. Bugün burada bunun güzel bir örneğini sergiliyoruz."

Destici, hatıra ormanın oluşturulmasından emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz'un da konuşma yaptığı törende, duaların ardından katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

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Muhsin Yazıcıoğlu, Eskişehir, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika


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