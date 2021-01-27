ESKİŞEHİR - Mühürlü dernek binalarında kumar oynayan 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Mühürlü dernek binalarında kumar oynayan 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza
27.01.2021 09:45
Eskişehir'de daha önce mühürlenen iki dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 63 kişiye idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de daha önce mühürlenen iki dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 63 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, İstiklal ve Hoşnudiye Mahallelerindeki daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki dernek lokaline baskın yaptı.
Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 63 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten" 282 bin 618 lira ceza verildi.
Dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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