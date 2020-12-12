Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de daha önceden mühürlenen dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye, sosyal mesafe kuralı ile kumar oynama suçlarından toplam 43 bin 750 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde daha önceden kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek binasında yeniden kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle dernek binasına baskın yapan polis ekipleri, 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 10 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ile kumar oynama suçlarından toplam 43 bin 750 lira para cezası uygulandı. Dernek başkanı ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.