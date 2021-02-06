Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza kesildi - Son Dakika

Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza kesildi

06.02.2021 10:45
Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza kesildi, System.String[]

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları görülen 38 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 119 bin 700 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, dernek binasının zemin katında yaptığı arama ve kontrollerde, yer altına gizlenmiş kumar aletleri ve ekipmanları ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza kesildi - Son Dakika


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