Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 27 kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek mühürlü iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, toplam 118 bin 125 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Uluönder Mahallesi'ndeki daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine baskın düzenledi.

İş yerindeki 27 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 118 bin 125 lira para cezası uygulandı.

İş yerinin sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.