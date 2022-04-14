Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı

14.04.2022 11:42
Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları öne sürülen 5 kişi için toplam 9 bin 95 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibi O.B. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ve "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı Eskişehir'de sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı Eskişehir'de bir ayda aranan 210 şüpheli yakalandı Eskişehir'de bir ayda aranan 210 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:30 Genç kıza cinsel istismarda bulunup, saçını kesmişlerdi! Bir de o anları kayda alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:49:44. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement