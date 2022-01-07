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Eskişehir'de müzik yayınlarına saat kısıtlaması - Son Dakika

Eskişehir'de müzik yayınlarına saat kısıtlaması

07.01.2022 16:10
Eskişehir'de müzik yayınlarına saat kısıtlaması

ESKİŞEHİR Valiliği, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kentte saat 24.00'ten sonra konaklama tesisleri ve yeme ­içme yerlerinde müzik yayınları ile nikah ve düğünlerde canlı müzik yapılmasının yasakladığını duyurdu.

ESKİŞEHİR Valiliği, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kentte saat 24.00'ten sonra konaklama tesisleri ve yeme ­içme yerlerinde müzik yayınları ile nikah ve düğünlerde canlı müzik yapılmasının yasakladığını duyurdu.

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vakalarının artmasının ardından toplandı. Toplantıda alınan kararlar, valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Son dönemlerde günlük vaka sayılarında artış trendine girildiği görülmektedir. Bu kapsamda? yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme ­içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24.00'e kadar yapılmasına, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00'e kadar yapılmasına karar verildi" denildi.

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Eskişehir'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85,2'ye yükselirken, vaka oranı önceki haftaya göre 100 bin kişide 91,72 artışla 427,42'ye çıktı. Türkiye'de en çok vaka artışı görülen 3'üncü il olan kentte, koronavirüs testi yaptırmak isteyenler hastanelerde uzun kuyruklar oluşturuyor. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin incelemelerinde, vaka artışlarının sosyal hareketliliğin yanı sıra kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasından ve kişisel tedbirlerin de azaltılmasından kaynaklandığı tespit edildi.


Eskişehir'de müzik yayınlarına saat kısıtlaması
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Hıfzıssıhha Kurulu, Eskişehir, Evlilik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de müzik yayınlarına saat kısıtlaması - Son Dakika


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