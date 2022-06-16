Eskişehir'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmeni meslektaşları kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmeni meslektaşları kurtardı

16.06.2022 15:01
Eskişehir'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmeni meslektaşları kurtardı

Eskişehir'de bir okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmen, meslektaşlarının uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

Eskişehir'de bir okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmen, meslektaşlarının uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

Odunpazarı ilçesindeki 30 Ağustos Ortaokulu'nda 2 Haziran'da yaşanan olayın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Canan Tüzer'in boğazına, kuru üzüm parçası kaçtı. Nefessiz kalan Tüzer'e önce Müdür Yardımcısı Tuba Altıntaş, daha sonra Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Tüzer, boğazına kaçan yiyeceğin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Canan Tüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, o gün teneffüs saatinde öğretmenler odasında kuru üzüm yediği sırada nefes borusuna yiyeceğin parçasının kaçtığını fark ettiğini, ayağa kalkarak bunu çıkarmak istediğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Nefes alamayınca yere yığıldığını belirten Tüzer, şöyle devam etti:

"O sırada odada bulunan Müdür Yardımcısı Tuba Altıntaş durumu fark ederek Heimlich manevrası yapmaya başlamış ancak bayıldığım esnada beni taşıyamayınca olayı öğrenen Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki gelerek müdahale yapmaya devam etmiş. Daha önce arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında ilk yardım eğitimi almıştı. Bu eğitimlerde Heimlich manevrası da vardı. Bu eğitim sayesinde hayata döndüm. Eğitimlerin düzenlenmesinde emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum. Ben de bu eğitimleri almak istiyorum. Kesinlikle hayati bir durum."

"Bakanlığımızın verdiği eğitimin faydasını gördük"

Altıntaş ise kendisini için o gün birkaç dakikanın çok zor geçtiğini dile getirdi.

İlk müdahaleyi kendisinin yaptığını anlatan Altıntaş, "Tam bayılmak üzereyken tuttum. 2-3 kez Heimlich manevrası yapmaya çalıştım, o sırada bayıldı. Taşıyamayınca öğretmen arkadaşım Uğur Tiryaki'den yardım istedim. Onun da çabalarıyla 40-45 saniye sonra hayata döndü." dedi.

Tiryaki de olay günü nöbetçi olduğunu, öğretmenler odasının kapısında beklediği sırada hareketliliği fark ettiğini belirtti.

Yaptıkları müdahalenin ardından Tüzer'in nefes almaya başladığını gördüklerini söyleyen Tiryaki, "Çok şükür kazasız belasız atlattık. Bakanlığımızın verdiği eğitimin faydasını gördük. Bir öğrencimizin dili boğazına kaçmıştı, ona müdahale ettik. İki öğrencimiz ise hastalıklarından dolayı nöbet geçirdi onlara da müdahale ettik." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ölümden dönen öğretmen konuştu Ölümden dönen öğretmen konuştu Eskişehir Büyükşehir'in Bilim Deney Merkezi'ne Yoğun İlgi Eskişehir Büyükşehir'in Bilim Deney Merkezi'ne Yoğun İlgi
Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmeni meslektaşları kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmeni meslektaşları kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement