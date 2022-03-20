ESKİŞEHİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI

20.03.2022 16:26

ESKİŞRHİR'de valiliğin yanı sıra Türk Dünyası Vakfı ve Anadolu Üniversitesi'nce düzenlenen nevruz etkinliğinde; Vali Erol Ayyıldız, milletvekili Emine Nur Günay ile Nabi Avcı yakılan ateşin üzerinden atladı.

ESKİŞRHİR'de valiliğin yanı sıra Türk Dünyası Vakfı ve Anadolu Üniversitesi'nce düzenlenen nevruz etkinliğinde; Vali Erol Ayyıldız, milletvekili Emine Nur Günay ile Nabi Avcı yakılan ateşin üzerinden atladı.

Eskişehir Valiliği, Türk Dünyası Vakfı ile Anadolu Üniversitesi; Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde nevruz etkinliği düzenlendi. Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile Kırım ve Tatar derneklerinin üyeleri katıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, nevruzun Türk milletinin sahip olduğu ve nesilden, nesile aktararak bugüne kadar yaşattığı önemli kültür değerlerinden biri olduğunu söyledi.

'NEVRUZ, ORTAK BİR KÜLTÜR MİRASI'

Nevruzun içerdiği güçlü anlamlarıyla yeni bir uyanışa, barışa ve dostluğa verilen en güzel sembollerinden biri olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, Nevruz, zengin kültürün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan, kardeş Türk Cumhuriyetleriyle aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla kutladığımız ve geleceğe taşıma azminde olduğumuz önemli zenginliklerimizdendir. Türk dünyasında ve ülkemizde yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan nevruz, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği, karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Tarihimizin derinliklerinden günümüze kültür ırmağından akıp gelen, yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir dedi.

'BU ETKİNLİK BİZİM ÇOK ÖNEMLİ'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da nevruzun Türk kültür tarihinde doğayla barışma, günahlardan arınma, baharın gelişi, beraberlik ve kardeşlik, bolluk ile bereket günü olarak değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi

Bu nedenle paydaşı olduğumuz bu etkinlik, bizim için çok önemli. Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası ve tüm kardeş coğrafyaların üniversitesi olmak gibi bir misyona sahip. Bugün üniversitemizin misyonuna uygun olarak soydaşlarımız, öz kardeşlerimiz ile gönül coğrafyamız ve kültür coğrafyamızı bir araya getirmenin, birlikte nevruz bayramını kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız, milletvekili Emine Nur Günay ve Nabi avcı ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ellerindeki meşalelerle nevruz ateşini yaktı. Vali Ayyıldız ve beraberindekiler yakılan ateşin üzerinden atladı. Vali Ayyıldız daha sonra örste çekiçle demir dövdü.

ESKİŞEHİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
ESKİŞEHİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
ESKİŞEHİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI

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Anadolu Üniversitesi, Emine Nur Günay, Türk Dünyası, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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