Eskişehir'de nisan ayında "Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı" düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de nisan ayında 'Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı' düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi

Eskişehir'de nisan ayında "Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı" düzenlenecek

6 saat önce

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı (ETO) Başkanı Metin Güler, 14-16 Nisan'da Modern Fuarcılık tarafından düzenlenecek "Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı"nın (Rail Industry Show), Eskişehir'in rekabetçi gücüne ve raylı sistemler sektörünün dünya ölçeğinde tanıtımına...

Eskişehir'de nisan ayında

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı (ETO) Başkanı Metin Güler, 14-16 Nisan'da Modern Fuarcılık tarafından düzenlenecek "Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı"nın (Rail Industry Show), Eskişehir'in rekabetçi gücüne ve raylı sistemler sektörünün dünya ölçeğinde tanıtımına katkı sağlayacağını bildirdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek fuar sayesinde Eskişehir sanayisinin dayanak noktalarından biri olan raylı sistemler sektörünün uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanacağını belirtti.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin fizibilitesini hazırlarken şehrin güçlü olduğu alanlarda ihtisas fuarları düzenlemeyi hedeflediklerini aktaran Güler, Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı'nın bu vizyonun bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de lokomotif üretiminin yüzde 100'ünün Eskişehir'de yapıldığına işaret eden Güler, fuar sayesinde Eskişehir ekonomisinin itici güçlerinden biri olan raylı sistemler sektörünün ölçek ekonomisi içinde yeniden güçleneceğini belirtti.

Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı'nı Eskişehir'de Behiç Erkin ruhunu yeniden yaşatmak ve demir yolunda atağa kalmak için bir başlangıç olarak gördüklerini vurgulayan Güler, Siemens Mobility, TÜLOMSAŞ, TCDD Taşımacılık, Bureau Veritas, Harting gibi önemli firmaların fuarda yer alacağını sözlerine ekledi.

Metin Güler, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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