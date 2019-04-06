Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı

Eskişehir'de Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı

32 dakika önce

ADALET Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noter uygulaması Eskişehir'de başladı.

Eskişehir'de Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı, System.String[]
ADALET Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noter uygulaması Eskişehir'de başladı. Özellikle araç alım satımı için işlemleri için notere gelenler yoğunluğa neden oldu.

Eskişehir'de nöbetçi noter uygulaması bu sabah 09.00'da başladı. Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen Eskişehir 8. Noterliği sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başladı. Araç alım satımı yapmak isteyenler noterde yoğunluk oluşturdu. Eskişehir 8'inci Noter Başkatibi Sinan Eroğlu, Cuma akşamları işleri yetiştirmek için yoğun çaba harcandığını ancak bu uygulama ile hizmetin hafta sonları da yapılır hale geldiğini söyledi. Eroğlu, "Beklenen bir hizmetti, vatandaşlarımız açısından adalet mekanizmasının daha çabuk ve daha hızlı yürütülmesi anlamında çok iyi bir uygulama oldu. Noter çalışanları açısında da iyi oldu. Cuma akşam saatlerine kadar iş şişkinliği oluyordu. Daha sağlıklı ve güvenilir hizmet vermiş oluyoruz. Öncelikli araç satışları oluyor. Şehir dışından gelip mesai saatleri haricinde bu işleri yapmak isteyenler için çok güzel bir uygulama oldu. Cuma akşamlar bir kargaşa bir kaos ortamı oluyordu. Hafta sonuna işleri yetiştirmek için insanlar acelecilik içindeydi. Şimdi kamuda çalışanlarda işlerini hafta sonları yapabilecek" dedi.

Samsun'dan otomobil almak için Eskişehir'e gelen Halit Tufan, yaptığı pazarlıkların ardından aracı satın alırken, satış işlemlerini yapmak için 8'inci notere geldi. Uygulamanın çok sevindirici olduğunu kaydeden Tufan, "Akşam pazarlığımızı yaptık, geldik sabahtan noterde işlemlerimi yaptık. İkimiz için de güzel bir alışveriş oldu. Noterlerin hafta sonu açık olması uygulaması iyi bir hizmet" dedi. Eskişehir'de oto galericilik yapan Bilal İgit ise şunları söyledi:

"Uygulama çok güzel oldu. Dün gece ticaretimizi bitirdik. Sabah geldik notere geldik hallettik. Pazartesine kalsa, Samsun'dan geldi, beklemek zorunda kalacak. Yada yeniden gidip gelmek zorunda kalacak. Araçsız mı kalacak? Bir sürü sıkıntıları vardı, şimdi onlar ortadan kalktı. Çok güzel bir uygulama"

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:42 Kaynak: DHA

Türkiye, Eskişehir, Güncel
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