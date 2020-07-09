Eskişehir'de 'Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği' kuruldu - Son Dakika

Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği' kuruldu ve resmiyet kazandı.



Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize ve şehrimizin gençlerine kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha fazla imkan sunabilmek adına 'Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni kurarak resmiyet kazandı. 'Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği' olarak düsturumuz; yerel ve ulusal alanda rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek olacak gençlerimizi ortaya çıkararak spor kültürümüzün ve sanat değerlerimizin korunmasını sağlamak; kültürel ve sanatsal faaliyetler için açacağımız yaz ve kış spor okulları ve kurslarından öğrenci ve şehrimiz gençlerini ücretsiz olarak faydalandırabilmek, yapacağımız proje çalışmaları ile yeni imkan ve imkanları gençlerimize sunabilmektir" dedi.



Ceylan, "Ayrıca, farklı alanlarda oluşturulacak takım ve ekipler ile kulübümüz adına yer alarak, genç kardeşlerimizin yetenek ve becerilerini göstermelerine destek olmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda kurduğumuz kulübümüzün yarıştığı her kulvarda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inancımız tamdır. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini kurarak attığımız bu adımın şehrimiz, ülkemiz spor, kültür ve sanatsal ilerleme adına katkı sağlaması düşünceleri ile hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



'Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği' kurucu üyeleri şu kişilerden oluşmaktadır:



Kürşad Önder Ceylan (Başkan), Ahmet Berberler (kurucu üye), Murat Kola (kurucu üye), Tarık Çoban (kurucu üye), Adnan Işık (kurucu üye), Ahmet Süer Öztürk (kurucu üye), Özkan Bilici (kurucu üye). - ESKİŞEHİR