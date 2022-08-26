Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

26.08.2022 18:18
Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tıkanan rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.

Şirintepe, Çamlıca ve Batıkent mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.

Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta bir minibüs, sağanak sebebiyle yolun bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldı. Araç, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geldi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Çamlıca, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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