Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı

12.03.2022 12:27
Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, İstanbul'dan Denizli'ye dönen öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs, kamyona arkadan çarptı.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, İstanbul'dan Denizli'ye dönen öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs, kamyona arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İnönü- Kütahya kara yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Denizli'ye dönen, Merkezefendi ilçesindeki Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve Pamukkale'de bulunan BİLSEM Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Ali İhsan Yetim'in (45) kullandığı 20 AEH 078 plakalı minibüs, aynı yönde giden Tahir Üstünada yönetimindeki 34 FG 0258 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 10 lise öğrencisi, 4 öğretmen, sürücü Ali İhsan Yetim ile yedek şoför Veli İşeri (44) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yunusemre Devlet Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve İnönü Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Veli İşeri'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı
Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı
Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı
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Eskişehir, İstanbul, Minibüs, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı - Son Dakika
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