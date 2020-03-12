Eskişehir'de öğrenciler metrelerce bilet kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
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Eskişehir'de öğrenciler metrelerce bilet kuyruğu oluşturdu

6 saat önce

Eskişehir'de okulların tatil olması sonrasında üniversite eğitim gören binlerce öğrenci memleketlerine dönmek için metrelerce bilet kuyruğuna girdi.

Eskişehir'de öğrenciler metrelerce bilet kuyruğu oluşturdu, System.String[]

Eskişehir'de okulların tatil olması sonrasında üniversite eğitim gören binlerce öğrenci memleketlerine dönmek için metrelerce bilet kuyruğuna girdi.


Korona virüse karşı önlem almak amacıyla okulların tatil edilmesinin ardından öğrenci kendi olarak bilinen Eskişehir'de uzun bilet kuyrukları oluştu. Tatil açıklanmasının ardından kısa sürede otobüs firmalarına ve yüksek hızlı trene yönlenen öğrenciler bir an önce bilet almak için adeta birbiriyle yarıştı. Binlerce öğrencinin bilet almaya çalışması internet bir çok firmanın sitelerinin kilitlenmesine neden oldu.


Memleketi Aydın'a gitmek için bilet almaya çalışan Eskişehir Teknik Üniversitesinde Bilgisayar mühendisliği okuyan Ömer Faruk Öztürk okulların tatil olmasından sonra bilet almaya geldiği belirterek, "Açıkçası ben canlı yayında takip ettim. Direkt kalktım ve buraya geldim. İnternet siteleri kapattığı için bilet almak için buraya geldim. Belki en azından biletler buradan bulabilirim diye. Ama burada da veya bir sıra var böyle, herkes buraya yayılmış. Beklenen bir olaydır aslında çünkü bu durumda bizde tatil olmasını bekliyorduk. Ama bu üzücü bir olay. Yapacak bir şey yok" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
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