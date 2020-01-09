Eskişehir'de öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Eskişehir'de öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesindeki Orhangazi Ortaokulunda, 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ş'yi (10) tartakladığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Eskişehir'de öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesindeki Orhangazi Ortaokulunda, 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ş'yi (10) tartakladığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de kaynaştırma öğrencisi ile ilgili yaşanan ve bugün medyaya yansıyan olayla ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Eskişehir, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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